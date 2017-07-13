В выходные в центре Москвы будет ограничено движение

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В эти выходные для автомобилистов будет закрыта 1-я Тверская-Ямская улица, на пяти прилегающих улицах и в трех переулках движение будет ограничено, сообщает сайт mos.ru.

Также частично будут закрыты для автомобилей площадь Тверская Застава, Лесная и 2-я Тверская-Ямская улицы. Ограничения будут действовать с 00:00 субботы, 15 июля, до 05:00 понедельника, 17 июля. Это необходимо, чтобы сделать подземную кабельную канализацию для коммуникаций (около четырех километров), а также продолжить прокладку трамвайных путей, которые в дальнейшем дотянут до Белорусского вокзала. Масштабные работы, в которых будут задействованы несколько сотен человек и более 200 единиц техники, позволят строителям быстрее покинуть улицы.