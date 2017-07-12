В Госдуме предложили штрафовать за отказ удалять ложные сведения в соцсетях

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В Госдуме предложили ввести многомиллионные штрафы за отказ удалять недостоверные и порочащие честь и достоинство сведения в социальных сетях. Соответствующий законопроект в парламент внесли депутаты от "Единой России" Сергей Боярский и Андрей Альшевских, сообщает "Российская газета".

Согласно документу, штраф за отказ удалять ложную информацию для физических лиц составит от трех до пяти миллионов рублей, а для юридических – уже от 30 до 50 миллионов.

При этом в законопроекте не предусмотрено создание какого-либо специального регулирующего органа. За "чистотой отношений внутри социальной сети" будут следить сами пользователи, сообщил Боярский.

По его словам, на недостоверную информацию и клевету можно будет пожаловаться в административный орган, который будет работать в круглосуточном режиме. Предполагается, что его созданием займутся операторы. Информация должна будет блокироваться в течение суток, добавил депутат.

При подготовке законопроекта парламентарии опирались на опыт Германии, где аналогичные штрафы составляют от 500 тысяч до пяти миллионов евро, сообщили изданию во фракции "Единой России".

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя эту инициативу, отметил, что она призвана защитить пользователей и упростить процедуру подачи жалоб на неправомерный и оскорбительный контент. При этом он подчеркнул, что штрафы предлагается ввести для операторов социальных сетей, а не для пользователей.

"Таким образом, теперь ответственность, например, за разжигание национальной розни будут нести не только администраторы конкретных групп или сообществ, но и операторы соцсети, которые зачастую закрывают глаза на подобный контент и делают вид, что ничего не произошло", — написал Толстой на своей странице в Facebook

Глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин считает, что его коллеги по нижней палате парламента подняли важную проблему саморегуляции соцсетей. "Решение этой проблемы лежит не в создании всеобъемлющей системы государственного контроля, а в вовлечении пользователей в систему модерации и повышения роли саморегулирования социальных сетей", — сказал он, добавив, что законопроект требует дальнейшего обсуждения.