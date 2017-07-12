Секретарь ОП призвал Полонского помочь обманутым дольщикам

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Освобожденный после более чем двух лет в СИЗО бизнесмен Сергей Полонский должен помочь обманутым им дольщикам, если у него остался "миллиард", которым он хвастался, заявил в среду секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

В среду Пресненский суд Москвы приговорил Полонского к пяти годам колонии за хищение у дольщиков 2,6 миллиарда рублей, но тут же освободил от наказания из-за истечения сроков давности.

"Если на нем лежит ответственность за то, что какие-то дольщики или пайщики остались брошенными, обманутыми, то, наверное, надо искать способ… как-то компенсировать. В свое время Полонский сказал: у кого нет миллиарда, пусть идет, сами знаете куда. Вот у меня вопрос: у него миллиард остался или нет? И если остался, пусть он поможет дольщикам, а если нет, то пусть он туда и идет", — сказал журналистам Фадеев.

При этом секретарь ОП заявил, что пока не готов обсуждать решение суда. "Надо посмотреть… И что же ему, 25 лет сидеть? Пять лет — тоже срок", — отметил Фадеев.