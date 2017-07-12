Минюст предложил не отправлять осужденных подростков во взрослые колонии

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Минюст России предлагает отправлять достигших совершеннолетия осуждённых подростков не во взрослые колонии, а применять к ним другие формы отбывания наказания – например, принудительные работы, сообщил глава ведомства Александр Коновалов.

"Точно нужно рассматривать вопрос о дальнейшем продолжении отбывания наказания осуждёнными, которые достигли совершеннолетия в колонии и которые не представляют собой социальной опасности значительной, не в колонии, а в колонии-поселении или вообще в другом виде исполнения наказания, в том числе на принудительных работах", — сказал Коновалов на "правительственном часе" в Совфеде.

Директор ФСИН Геннадий Корниенко в свою очередь отметил, что переход несовершеннолетних осуждённых во взрослые колонии — это всегда психологический стресс.

"Поэтому мы предлагаем законодательно закрепить возможность оставлять осуждённых подростков в воспитательной колонии до 21 года", — сказал он.

Коновалов добавил, что такой вопрос нужно решать гибко, с учётом мнения руководителя колонии и конкретных ситуаций, так как есть возможность отрицательного влияния и повзрослевших осуждённых на молодёжь.