Минюст предложил не отправлять осужденных подростков во взрослые колонии

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Минюст России предлагает отправлять достигших совершеннолетия осуждённых подростков не во взрослые колонии, а применять к ним другие формы отбывания наказания – например, принудительные работы, сообщил глава ведомства Александр Коновалов.
Директор ФСИН Геннадий Корниенко в свою очередь отметил, что переход несовершеннолетних осуждённых во взрослые колонии — это всегда психологический стресс.
"Поэтому мы предлагаем законодательно закрепить возможность оставлять осуждённых подростков в воспитательной колонии до 21 года", — сказал он.
Коновалов добавил, что такой вопрос нужно решать гибко, с учётом мнения руководителя колонии и конкретных ситуаций, так как есть возможность отрицательного влияния и повзрослевших осуждённых на молодёжь.