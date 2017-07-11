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Общество

В Госдуму внесли проект об упрощении возврата излишне взысканных налогов

23:1611.07.2017
(обновлено: 23:49 11.07.2017)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкГерб России на здании Государственной Думы. Архивное фотоГерб России на здании Государственной Думы. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Депутаты Андрей Макаров, Глеб Хор, Леонид Симановский, Владислав Резник и сенаторы Евгений Бушмин, Мухарбий Ульбашев внесли в Госдуму законопроект, направленный на упрощение процедуры возврата сумм излишне взысканных налогов, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Табличка на здании Федеральной налоговой службы в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Документ вносит в статью 79 Налогового кодекса изменение, которое исключает судебный порядок возврата излишне взысканных сумм налога, сборов, страховых взносов, пеней или штрафа. Судебный порядок возврата излишне взысканных сумм разработчики считают "обременительным" для налогоплательщика.

Вместо положений, предоставляющих право налогоплательщику подать исковое заявление о возврате в суд в течение трехлетнего срока и общего срока исковой давности, предлагается увеличить срок на подачу налогоплательщиком заявления о возврате суммы излишне взысканного налога с одного месяца до трех лет.

Рейд судебных приставов
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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В соответствии с законопроектом заявление о возврате суммы излишне взысканного налога может быть подано налогоплательщиком в налоговый орган в течение трех лет со дня, когда налогоплательщику стало известно о факте излишнего взыскания с него налога. В случае, если установлен факт излишнего взыскания налога, на основании данного заявления налоговый орган принимает решение о возврате суммы, а также начисленных процентов на эту сумму. Данные нормы также будут применяться в отношении сборов, страховых взносов, пеней и штрафов.

"Данные изменения направлены на упрощение процедуры возврата сумм излишне взысканных налога, сбора, страховых взносов, пени и штрафов, сокращение количества судебных споров, а также позволяют распространить досудебную процедуру обжалования на отказ в возврате излишне взысканных сумм налогов", — поясняют авторы законодательной инициативы.

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