В Росгвардии ответили на обвинения в излишней жесткости

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Организаторы и участники "провокационных акций" инициируют негативные публикации о Росгвардии, угрожают военным и их семьям в интернете и СМИ, тогда как гвардейцы в ходе пресечения таких мероприятий действуют строго в соответствии с законом, говорится в заявлении ведомства.

В Росгвардии отмечают, что "в последнее время участились необоснованные обвинения в адрес войск ведомства" по этому поводу. При этом "авторы публикаций зачастую прикрываются исключительно благородными целями, в том числе именуя себя "борцами с коррупцией".

"Организаторы и непосредственные участники такого рода мероприятий, получившие на свои действия как всегда адекватную реакцию в соответствии с законом, инициируют появление негативных публикаций, угрожают им самим, их семьям, родным и близким в социальных сетях, блогах, через комментарии в некоторых печатных и электронных СМИ", — говорится в релизе.

Как подчеркивает ведомство, такие заявления подрывают авторитет сотрудников правоохранительных органов, формируют враждебное отношение и "излишнюю агрессию к ним со стороны некоторых граждан". Кроме того, отдельные пользователи интернет-ресурсов, пользуясь анонимностью, "переходят границы дозволенного", отмечают в Росгвардии.

"Это происходит тогда, когда стремление к вседозволенности и провоцированию конфронтации в обществе упирается в нормы закона", — подчеркнули в ведомстве.

При этом авторы таких публикаций "не замечают повседневной, сопряженной с риском для жизни, мужественной работы военнослужащих и сотрудников ведомства по противодействию терроризму, обеспечению правопорядка и безопасности граждан, охране особо важных объектов, борьбе с преступностью".

"(Такая ситуация) не способствует правильному пониманию гражданами предъявляемых к органам власти претензий, порождает неприязнь и дискредитирует их в глазах общества", — констатировали в Росгвардии, пообещав "и впредь предпринимать все меры в рамках законодательства по надлежащему обеспечению правопорядка при проведении массовых мероприятий любой категории".

"Эта работа будет проводиться с опорой на существующую поддержку государства и общества", — отмечает Росгвардия.