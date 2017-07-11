В Росгвардии ответили на "предвзятые обвинения" в адрес военных

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Росгвардия готова подать в суд на тех, кто распространяет "предвзятые обвинения и клевету" в адрес военнослужащих, пресекающих "провокационные акции", сообщает ведомство во вторник.

В службе опровергли "необоснованные обвинения" в адрес военнослужащих Росгвардии в несоблюдении прав "участников … общественно-политических мероприятий". Росгвардия отмечает, что подобные акции, "как правило, (имеют) провокационный характер", а их участники "сознательно идут на нарушения". Гвардейцы же, по заявлению ведомства, всегда адекватно реагируют на эти нарушения.

"Росгвардия акцентирует внимание на том, что готова к диалогу по существу рассматриваемых тем с общественностью и СМИ. При этом не намерена терпеть предвзятых обвинений, клеветы и оскорблений в свой адрес и… обеспечит в судебных инстанциях защиту чести и достоинства войск Национальной гвардии и непосредственно каждого военнослужащего", — говорится в релизе.

В сообщении подчеркивается, что Росгвардия и далее будет предпринимать все меры для обеспечения порядка при массовых мероприятиях.