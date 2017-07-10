Абоненты МТС временно не смогут оплатить парковку в Москве по SMS

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Абоненты одной из компаний сотовой связи временно не смогут пополнить парковочный счет посредством SMS, сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

Плату за парковку в Москве ввели в ноябре 2013 года. Власти столицы последовательно расширяют территорию платной парковки в городе и повышают цены за стоянку автомобилей и их эвакуацию в случае нарушения правил. Сейчас в городе установлены различные тарифы в зависимости от места парковки — от 60 до 200 рублей за час.

"Временно недоступно пополнение парковочного счета с помощью SMS для абонентов мобильного оператора МТС. Пополнить парковочный счет можно с помощью банковской карты через приложение "Парковки Москвы" или через личный кабинет на сайтах АМПП и на портале мэра и правительства Москвы", — говорится в сообщении в понедельник.

Отмечается, что оплата парковки через sms для пользователей МТС доступна при положительном балансе парковочного счета. Оплатить парковку абоненты также могут с помощью паркоматов.

О восстановлении работы оператора будет сообщено дополнительно, уточнили в пресс-службе.