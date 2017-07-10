В Благовещенске полностью устранили последствия шквалистого ветра

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 июл — РИА Новости. Последствия шквалистого ветра, из-за которого в воскресенье в Благовещенске были повалены деревья и обесточены 250 домов, устранены, сообщило ГУ МЧС по Амурской области.

Ранее сообщалось, что порывы ветра в Благовещенске достигали 28 метров в секунду, обесточены 225 домов частного сектора и 25 многоэтажек, где проживают более двух тысяч человек.

"В единую диспетчерскую службу Благовещенска поступило 19 заявок от населения по случаям падения веток и деревьев. К исходу дня 9 июля все обращения граждан были рассмотрены, последствия сильного ветра ликвидированы. Всего было убрано 14 деревьев. По состоянию на 23.15 (17.15 мск) воскресенья восстановлено электроснабжение во всех жилых домах",- говорится в сообщении.

Всего в ликвидации последствий шквалистого ветра было задействовано 57 человек, 18 единиц техники, в том числе от МЧС России 17 человек, 5 единиц техники.