В вологодские реки выпустили более 70 тысяч мальков стерляди

ВОЛОГДА, 7 июл — РИА Новости. Свыше 70 тысяч мальков стерляди выпустили в реку Сухону в районе Тотьмы под присмотром ихтиологов из Санкт-Петербурга и вологодских специалистов, сообщил РИА Новости начальник отдела продовольственных ресурсов и рыбного хозяйства департамента сельского хозяйства Вологодской области Мераб Степанов.

"Маленьких рыбок весом от пяти граммов вырастила фирма из Кадуйского района. Подрощенную молодь привезли на новое место жительства в специальном контейнере — живорыбной машине. Мальков отправили в реку по особой трубе", — рассказал Степанов.

По его словам, до взрослого возраста, по оценкам ученых, доживет один процент выпущенной молоди, и это очень хороший показатель. Когда рыба нерестится в естественных условиях, без контроля человека, выживаемость гораздо меньше — сотая доля процента.

"Стерлядь в реки Вологодчины мы выпускаем с 2014 года, и сейчас ее популяция растет. Это подтвердили исследования, которые в прошлом году проводили в регионе ихтиологи. Они выловили 37 экземпляров крупной рыбы, убедившись, что она здорова, хорошо развивается, приносит потомство. Если так пойдет и дальше, то стерлядь можно будет вывести из Красной книги и разрешить ее ловить. К примеру, в соседней Архангельской области это не запрещено", — отметил Степанов.

Он уточнил, что мальков стерляди вырастили на средства организаций, которые компенсировали ущерб, нанесенный водным объектам. Как правило, это дорожники, газовики и мостовики, ведущие строительство в водоохранной зоне, либо акватории рек и озер. В следующий раз, в конце июля, мальков стерляди выпустят в реку Мологу в Устюженском районе, а в августе — в реку Вагу в Верховажском.

"Сухонская стерлядь в свое время славилась на всю Россию. Рыбу, выраставшую до 8 килограммов, поставляли к царскому столу. Сейчас ловить стерлядь запрещено, она занесена в Красную книгу Вологодской области", — добавил Степанов.