Москвичи стали меньше и позже вступать в брак, считают эксперты

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Москвичи в последние годы вступают в брак все позже, предпочитая сначала состояться в жизни, при этом жители столицы чаще, чем другие россияне, не торопятся регистрировать свои отношения. Опрошенные РИА Новости в преддверии Дня семьи, любви и верности эксперты полагают, что в будущем эти тенденции, характерные, впрочем, и для всей страны в целом, будут только усиливаться.

Праздник Петра и Февронии (День семьи, любви и верности) в православной традиции отмечается уже более пятисот лет. Этот церковный праздник стал светским 8 июля 2008 года. В 2006 году по инициативе городских властей жители Мурома собрали подписи о признании данного праздника государственным.

"Если говорить о каких-то глобальных тенденциях, то действительно сейчас однозначно растет возраст вступления в первый брак среди мужчин и среди женщин, он влияет и на появление первого ребенка. Сейчас у нас по Москве средний возраст рождения первенца у женщин — 27,5 лет, это выше, чем по России в целом. Возраст вступления в первый брак – 25-26 лет (раньше он составлял 20-21 год). За последние два десятилетия этот возраст действительно вырос, и скорее всего, он продолжит медленно расти в ближайшей перспективе", — рассказала РИА Новости завлабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Алла Тындик.

Изменение социальной нормы



Эксперт отметила, что повышение возраста вступления в брак связано с изменением жизненных этапов современного человека.

"Люди дольше учатся, почти все стремятся получить высшее образование, и в целом есть такая социальная норма, что нужно сначала поучиться, может быть, даже встать на ноги, начать зарабатывать, а после этого создавать семью. При этом это не значит, что люди не имеют партнеров, многие живут в незарегистрированных браках", — сказала собеседница агентства.

Тем не менее, отметила Тындик, в целом в Москве "достаточно стабильная, можно сказать, благоприятная ситуация с формированием семей". При этом у эксперта есть основания полагать, что жители столицы чаще, чем жители других регионов не торопятся регистрировать свои отношения.

Тенденция не изменится



С Тындик согласен и доцент Института демографии Высшей школы экономики Владимир Козлов.

"В России сейчас наблюдается тенденция, в результате которой в брак вступают все позже, часто официальной регистрации предшествует предварительное совместное проживание. А в Москве эта тенденция ещё более заметна. Вряд ли в ближайшие годы она изменится. Быстро растет и возраст матери при рождении первого ребенка, здесь Москва также занимает лидирующие позиции", — сказал он РИА Новости.

При этом Козлов отметил, что абсолютное число разводов и число браков за год "скорее, путает, чем даёт объективную информацию" о состоянии института семьи в современных условиях. "Абсолютные числа зависят от численности населения, а оно в Москве растет", — пояснил эксперт.

Молодые семьи нужно поддерживать



В свою очередь профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков считает, что укреплять традиционное понимание семьи и брака в сознании молодых москвичей должны власти.

"Правительство не должно снижать активности в плане помощи и поддержки института традиционной семьи, прежде всего, молодой семьи. В последнее время институт семьи дискредитируется, и чтобы этого не происходило, со стороны властей должны приниматься соответствующие меры. При этом такая деятельность не должна носить кампанейский характер, она должна быть постоянной", — убежден эксперт.

В июне столичное управление ЗАГС Москвы сообщило, что число браков с начала года в Москве возросло на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и достигло 25 687. Примерно на такую же долю выросло и число разводов — до 18 397.