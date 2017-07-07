Выходные в Москве: выставка искусства Японии, фестивали "Боль" и "Perform"

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Выставку произведений японского искусства в Музеях Московского Кремля, фестиваль российской андеграундной музыки "Боль", а также фестиваль фильмов об искусстве "Perform" можно будет посетить в Москве в выходные, которые обещают быть еще холоднее, чем предыдущие.

Выставки

В Музеях Московского Кремля открылась уникальная выставка произведений японского искусства. Столичная публика впервые может увидеть японские кимоно, изделия из эмали и художественного металла периодов Эдо и Мэйдзи из коллекции профессора Нассера Дэвида Халили. На ней представлены произведения искусства периода правления императора Муцухито, который получил название "эпоха Мейдзи", то есть просвещенного правления.

Как рассказала директор музеев Елена Гагарина, уникальное сочетание традиции и новаторства, характерное для эпохи Мэйдзи, особенно ярко проявилось в творчестве выдающихся японских эмальеров и художников по металлу. Например, техника перегородчатой эмали, когда для того, чтобы зафиксировать стекловидную эмалевую массу, мастера пересекали различные узоры серебряными перегородками, которые не видны невооруженным глазом. Примерами подобного мастерства стали вазы из императорских мастерских, некоторые из них — высотой в человеческий рост.

Всего в экспозицию вошли 90 экспонатов, треть из которых никогда ранее не демонстрировавшиеся широкой публике кимоно периодов Эдо и Мэйдзи, в том числе церемониальные. Предназначенные для женщин и мужчин, юных девушек, детей и даже младенцев эти кимоно сшиты из шелка ручной работы японского производства и высоко ценившихся привозных тканей. В их украшении использованы характерные только для японского традиционного искусства узоры, выполненные в техниках батика, росписи по трафарету, ручной росписи, а также вышивки шелком и металлическими нитями.

Концерты

Кино

На андеграундном фестивале "Боль", который проходит в Москве в третий раз, выступят российские группы, в том числе Dельфин, Iceage, Хаски, Наадя, 4 Позиции Бруно, Sonic Death, Love Cult. Те же, кому в Москве не сидится, могут поехать на фестиваль "Нашествие", где выступят "Анимация", "Калинов мост", "Кипелов", "Кукрыниксы", "Несчастный случай", "Пикник", Сергей Бобунец, "Сплин", "Уматурман", The Hatters, "Алиса", "Княzz", "Мельница", Найк Борзов, "Пилот", "Серьга", "Сурганова и оркестр", "Чиж & Со" и Tequilajazzz. Или же проверить, не затопило ли в такую не по-летнему осеннюю погоду фестиваль Alfa future people, где пройдет выступление звезд стадионной электронной музыки Hardwell, Blasterjaxx, Cosmic Gate, Don Diablo, Dyro, Infected Mushroom, NERVO, Oliver Heldens, Pendulum, а также мастеров техно Tiga, Boris Brejcha, Gui Boratto и Miss Kittin&The Hacker.

Недавно в Москве открылся фестиваль фильмов об искусстве "Perform". Как отмечают организаторы, своей целью фестиваль видит исследование роли личности в искусстве. Именно поэтому основная часть программы состоит из документальных фильмов. В фокусе программы – европейское искусство конца XIX – начала XX века: время, когда художники отвергали общепринятые правила и нормы, стирали границы между жанрами, когда утверждались новые художественные формы. В программе — пять фильмов, посвященных знаменитым художникам-провокаторам, чье искусство исследует границы дозволенного, борется с догмами и иерархиями, вызывает негодование и наводит на размышления.

"Зрители увидят драму "Эгон Шиле. Смерть и дева" о знаменитом модернисте, многократно обвинявшемся в порнографии; "видеогид" по московскому акционизму — новую работу "Вандалы" Дарьи Хреновой, автора фильма о Петре Павленском; а также режиссерский эксперимент акциониста Олега Мавроматти "Страус, обезьяна и могила". Фильм "Последний шедевр Дали" режиссера Давида Пуйоля посвящен последнему и так и не завершенному творению Дали — скроенному по его собственным лекалам театру-музею в городе Фигерасе. Кинолента "Несравненная Роуз Хартман" расскажет о, пожалуй, самом знаменитом фотографе таких культовых мест Нью-Йорка, как "Студия 54", Mudd Club и галереи Челси", — рассказывают организаторы.