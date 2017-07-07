Семьям погибших на шахте в Норильске выплатят по два миллиона рублей

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Семьи погибших и пострадавшие при взрыве на шахте рудника "Заполярный" в Норильске смогут получить страховые выплаты в компании "СОГАЗ", сообщается в пресс-релизе страховщика.

В пятницу в шахте рудника "Заполярный" ЗФ компании "Норникель" при ведении горно-проходческих работ шахтостроителями "Заполярной строительной компании" произошел взрыв. По предварительной информации, взорвался метан. В настоящее время эвакуирован 151 человек, трое из них обратились за медицинской помощью. Четыре человека погибли. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности гибель людей.

"АО "СОГАЗ" является страховщиком ответственности владельца рудника "Заполярный" заполярного филиала компании "Норникель", на котором 7 июля произошел взрыв", — говорится в сообщении.

По закону страховая выплата в случае смерти в результате аварии на опасном объекте составляет 2,025 миллиона рублей за каждого погибшего. В случае причинения вреда здоровью потерпевшего страховая выплата определяется в зависимости от степени причиненного вреда и в соответствии с правилами расчета суммы страхового возмещения, утвержденными постановлением правительства РФ.