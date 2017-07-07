В Сургуте стартует научная экспедиция в рамках проекта "Многовековая Югра"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 июл — РИА Новости. Комплексная научно-исследовательская экспедиция "Славянский ход — 2017", проводимая в рамках масштабного исторического проекта "Многовековая Югра", стартует в Сургуте 13 июля, сообщила РИА Новости руководитель экспедиции, председатель некоммерческой организации "Общество русской культуры" Екатерина Лоншакова.

"Экспедиция стартует 13 июля и продлится две недели. Мы планируем провести ее по маршруту Сургут — Ханты-Мансийск — Октябрьское — Березово и обратно. Участие в экспедиции примут 30 человек, в том числе, ученые, историки. Среди них будут сотрудники Музея антропологии и этнографии РАН из Санкт-Петербурга, московского института имени Лихачева, а также представители научного сообщества Югры", — рассказала Екатерина Лоншакова, добавив, что нынешний тур посвящен проекту "Многовековая Югра", разработанному в честь 825-летия со времени формирования первых государственных образований на территории округа.

По ее словам, в экспедицию, кроме того, отправятся работники и учащиеся Сургутского колледжа русской культуры имени Знаменского, а также один из преподавателей Санкт-Петербургского хорового училища имени Глинки. В рамках проекта запланированы мастер-классы для педагогов учреждений дополнительного образования, концертная программа, а в поселке Березово состоится отдельная конференция, посвященная государственной культурной политике.

Как отметила научный руководитель экспедиции Светлана Гетьман, проект предполагает не только приобщение граждан к культурным ценностям, но и содействие их участию в культурной жизни общества.

"В этой связи особую значимость приобретает деятельность по сохранению культуры и ее развитию. Сбор и сохранение культурных ценностей является залогом социальной стабильности общества. Привлечение к экспедиции обучающихся организаций среднего профессионального и высшего образования способствует повышению интереса молодого поколения к исследовательской работе и культуре народов России и, в частности, Югры", — озвучила РИА Новости цели проекта Светлана Гетьман.

Среди других задач, как отмечают организаторы экспедиции, формирование коллекции материалов, связанных с культурой и бытом народов, проживающих в округе, а также сбор информации, который позволит оценить состояние межнациональных отношений в Югре, и экологическую обстановку на территории региона.

Отмечается, что экспедицию поддержали на уровне окружного правительства, думы Югры и в ПАО "Газпром".

Проект "Многовековая Югра" предполагает подготовку и издание нового учебника истории Югры, организацию серии археологических, культурологических и антропологических исследований на территории округа. По мнению ученых, в истории региона на сегодняшний день существуют серьезные пробелы, требующие фундаментальных академических исследований, и данный проект призван ответить на ряд вопросов.

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