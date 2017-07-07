В Крыму стартовали продажи "Карты гостя"

Побережье Черного моря на закате между поселками Орджоникидзе и Коктебель в Крыму. Архивное фото

Побережье Черного моря на закате между поселками Орджоникидзе и Коктебель в Крыму. Архивное фото

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Ростуризма Олег Сафонов и врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников в пятницу запустили проект единого электронного билета "Карта гостя Крыма и Севастополя".

Проект разработан на основе системы лояльности, который включает в себя бесплатное посещение музеев, дворцово-парковых комплексов, а также дисконтную программу — скидки в ресторанах и кафе, в отелях и гостиницах. Самые популярные туробьекты по карте можно будет посетить без очереди. Карту можно приобрести на один, три и шесть дней.

По словам главы Ростуризма, инновационный продукт "Карта гостя Крыма и Севастополя" по своим технологическим возможностям опережает российские и европейские аналоги.

"Мы сегодня даем старт высоко инновационному проекту. Он делает удобным и простым посещение огромного количества музеев и объектов показа, предоставляет возможность туристам параллельно получить большие скидки", — сказал Сафонов на открытии проекта. По его словам, "карта гостя" также включает в себя информацию о крымском регионе и путеводитель. "Это проект мирового уровня, который реализован в Крыму и Севастополе впервые. Мы очень заинтересованы, чтобы появлялись еще новые проекты, которые бы повышали качество отдыха в Крыму", — подчеркнул Сафонов.

По его словам, в проекте задействовано 200 объектов. "Еще идет работа дополнительно по 300 объектам показа", — подчеркнул глава Ростуризма.

Врио губернатора Севастополя Овсянников вручил главе Ростуризма первую "карту гостя".

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