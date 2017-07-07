КРАСНОЯРСК, 7 июл — РИА Новости. Власти Красноярского края выделят по одному миллиону рублей семьям двух студентов стройотряда, погибших на территории строящегося объекта Горно-химического комбината (ГХК) в Железногорске, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы губернатора Екатерина Политик.

Ранее главное следственное управление СК по региону сообщило, что в четверг вечером в шахте лифта строящегося здания опытно-демонстрационного центра изотопно-химического завода ФГУП "Горно-химический комбинат" (принадлежит госкорпорации "Росатом") нашли тело 19-летнего студента строительного отряда. Его 22-летний приятель с тяжелыми травмами был госпитализирован в больницу, где позже скончался. По данным предприятия, смерть наступила в результате падения с десятиметровой высоты в огороженной зоне.

"Губернатор края Виктор Толоконский распорядился выплатить семьям погибших по одному миллиону рублей из резервного фонда", — сказала собеседница агентства.

В настоящее время ГСУСК проводит доследственную проверку. Генеральный подрядчик АО "Элерон" приостановил работы на стройплощадке нового объекта до выяснения обстоятельств гибели двух работников и устранения причин несчастного случая.