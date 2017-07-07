Разработчики программы "Моя улица" прочитают лекцию на ВДНХ

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Разработчики программы "Моя улица" примут участие в летней образовательной программе на ВДНХ, сообщает официальный портал мэра Москвы.

8 июня в музейно-выставочном центре "Рабочий и колхозница" можно будет узнать о планировании и проектировании объектов программы "Моя улица". Начало лекции в 16:00.

Лекция руководителя проекта разработки и реализации транспортных схем программы "Моя улица" Дарьи Распопиной будет посвящена взаимосвязи разных видов транспорта, типам транспортной инфраструктуры и грамотному распределению городского пространства.

Слушатели узнают, как в столице применяют подход Complete Street: он подразумевает, что улица является комплексным объектом, поэтому на ней должны учитываться интересы как автомобилистов, так и пешеходов.

Летняя образовательная программа стартовала на ВДНХ в 2016 году. Здесь прошло больше 200 лекций, мастер-классов и языковых занятий, а в кинотеатре-лектории показали свыше 100 киносеансов. В этом году мероприятия проводят в музейно-выставочном центре "Рабочий и колхозница", на "Городской ферме", в лектории "Дома ремесел" и в шахматном клубе ВДНХ.