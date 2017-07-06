Этуша выпишут из больницы в конце недели

Народный артист СССР Владимир Этуш на своем творческом вечере Хрустальный бал Хрустальной Турандот в Театре им. Е.Вахтангова. Архивное фото

Народный артист СССР Владимир Этуш на своем творческом вечере Хрустальный бал Хрустальной Турандот в Театре им. Е.Вахтангова. Архивное фото

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Актера Владимира Этуша, который из-за сильного ушиба попал в НИИ имени Склифосовского, выписшут из больницы в пятницу 7 июля, сообщил РИА Новости директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

На прошлой неделе Этуш был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского. Первоначальный диагноз — перелом позвоночника — не подтвердился, врачи констатировали только сильный ушиб.

"Владимира Абрамовича выпишут из больницы 7 июля", — сказал Крок. В театре выразили надежду, что Этуш выйдет на сцену в новом сезоне в сентябре.

Владимир Этуш, который в мае отметил 95-летний юбилей, дебютировал в кино в 1953 году, сыграв в картине Михаила Ромма "Адмирал Ушаков". Наибольшую известность ему принесли комедийные роли в фильмах Леонида Гайдая "Кавказская пленница", "12 стульев" и "Иван Васильевич меняет профессию".