Выпущенная на волю тигрица Филиппа успешно адаптируется в дикой природе

ХАБАРОВСК, 6 июл — РИА Новости. Тигрица Филиппа, которую спасли от собак в Приморье и после реабилитации выпустили в заказнике "Дичун" в Еврейской автономной области (ЕАО), успешно адаптируется в дикой природе, сообщает в четверг Дальневосточный филиал Центра по изучению и сохранению амурских тигров.

Четырехмесячная самка амурского тигра, которую назвали Филиппой, пришла к людям 29 декабря 2015 года в поисках пищи, однако в селе ее едва не разорвали собаки. Жители Филипповки сообщили о ситуации сотрудникам национального парка "Земля леопарда", которые прибыли на место и спасли тигрицу. Хищницу отправили в Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных. Здесь она быстро пошла на поправку. При выпуске на волю на тигрицу надели специальный ошейник с GPS-модулем.

Накануне специалисты управления охотнадзора ЕАО, межрегиональной общественной организации "Центр Тигр" и центра "Амурский тигр" завершили экспедицию по Еврейской автономной области. Мониторинг проходил на территории заказников "Дичун", где поселили Филиппу, и "Журавлиный".

Отмечается, что пока Филиппа обследует окрестности и не обосновалась на каком-то одном участке. По этой причине работа по установке фотоловушек будет проведена позже, уточняется в сообщении. Сейчас специалисты проверили предполагаемые места охоты тигрицы, до которых удалось добраться. По данным GPS-ошейника с момента выпуска у хищницы каждые 7-10 дней отмечаются "кластеры", то есть длительные пребывания на одном месте.

"Мы проверяем места предположительной охоты тигрицы. В данную экспедицию мы проверили три кластера и обнаружили два места охоты на молодых кабанов. Это свидетельствует о том, что адаптация Филиппы в дикой природе проходит успешно. Радует и то, что за два с лишним месяца у хищницы не было конфликтных ситуаций с человеком", — приводятся в сообщении слова директора "Центра Тигр" Виктора Кузьменко.

По результатам экспедиции, которая будет проводиться раз в полтора месяца, специалисты сделали вывод о том, что популяция тигров на территории Еврейской АО стабильна.