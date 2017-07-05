Калининградские волонтеры ищут мастера, который изготовит протез для аиста

КАЛИНИНГРАД, 5 июл — РИА Новости. Волонтеры из приюта-передержки для диких животных "Клюквенное" в Калининградской области ищут мастера, который сможет изготовить протез ноги для травмированного аиста.

"Ситуация следующая: к нам поступил аист на протезе. Протез самодельный – трубочка, в которую вставляется перебинтованная культя, к тому же, немного коротковатая. На этой неделе мы повезем птицу на осмотр. И тогда, уже с учетом рекомендаций врача, будем заказывать новый более удобный протез", — сообщили волонтеры в социальной сети "ВКонтакте".

В центре "Клюквенное" добавили, что помощь по созданию протеза уже предложили немецкие студенты, но волонтеры надеются, что умельцев можно найти и среди калининградцев. Зоозащитники пояснили, что несколько лет назад люди нашли птицу без лапы, сделали ей протез и оставили жить во дворе. Со временем протез стерся, стал значительно короче, чем нужно. Люди, у которых жил аист, привезли его в "Клюквенное", чтобы птица могла находиться среди сородичей.