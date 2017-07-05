МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Подавляющее большинство россиян знают о сталинских репрессиях, четверть из них (24%) сообщили, что в их семьях были репрессированные, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"Понятие "сталинские репрессии" в нашей стране знакомо подавляющему большинству россиян (90%)", — говорится в материалах исследования.
Вместе с тем, социологи отмечают зависимость степени информированности от возраста и уровня образования: молодые люди в возрасте 18-24 лет и респонденты с образованием ниже среднего меньше осведомлены о репрессиях (76% и 70% соответственно), нежели люди зрелого возраста (94-96% от 45 лет и старше) и обучавшиеся в вузах (94%).
"О том, что среди их родных были люди, подвергшиеся карательным мерам, сообщили 24% опрошенных, знакомых с понятием "репрессии", — говорится в материалах опроса.
Из них 9% опрошенных сказали, что очень хорошо знают о судьбе репрессированных родственников, столько же "знают в общих чертах", а еще 6% знают о том, что репрессированные в семье были, но ничего не знают об их судьбе. По словам большинства участников опроса (71%), в их семьях никто не подвергался репрессиям, еще 5% затруднились ответить на этот вопрос.