МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Подавляющее большинство россиян знают о сталинских репрессиях, четверть из них (24%) сообщили, что в их семьях были репрессированные, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 9-10 июня 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5%. Нынешний опрос стал первым из цикла исследований, посвященных теме массовых репрессий XX века, которые будут проводиться в рамках сотрудничества ВЦИОМ, музея истории ГУЛАГа и Фонда памяти.

"Понятие "сталинские репрессии" в нашей стране знакомо подавляющему большинству россиян (90%)", — говорится в материалах исследования.

Вместе с тем, социологи отмечают зависимость степени информированности от возраста и уровня образования: молодые люди в возрасте 18-24 лет и респонденты с образованием ниже среднего меньше осведомлены о репрессиях (76% и 70% соответственно), нежели люди зрелого возраста (94-96% от 45 лет и старше) и обучавшиеся в вузах (94%).

В качестве источников информации о репрессиях участники опроса называют, прежде всего, документальную литературу и публикации в прессе (52%), рассказы близких (48%), новостные и аналитические теле- и радиопередачи (46%). А вот о том, что получали сведения о репрессиях на лекциях или уроках по истории, сказали чуть больше трети респондентов (37%).

"О том, что среди их родных были люди, подвергшиеся карательным мерам, сообщили 24% опрошенных, знакомых с понятием "репрессии", — говорится в материалах опроса.

Из них 9% опрошенных сказали, что очень хорошо знают о судьбе репрессированных родственников, столько же "знают в общих чертах", а еще 6% знают о том, что репрессированные в семье были, но ничего не знают об их судьбе. По словам большинства участников опроса (71%), в их семьях никто не подвергался репрессиям, еще 5% затруднились ответить на этот вопрос.