Глава СПЧ надеется, что в МГЮА в скором времени демонтирует доску Сталину

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов назвал ошибкой установку руководством МГЮА имени О.Е. Кутафина мемориальной таблички Иосифу Сталину и выразил надежду, что ее демонтируют в ближайшее время.

Ранее адвокат Генри Резник пояснил РИА Новости, что уволился из МГЮА из-за того, что в здании вуза установили мемориальную доску Иосифу Сталину. В своем блоге на "Эхе Москвы" Резник отметил, что Сталин "похоронил право". МГЮА в свою очередь объяснила появление памятной доски Сталину действующим нормативным актом Совета министров РСФСР. Позднее появилась информация, что преподаватели Высшей школы экономики (ВШЭ) отказались от участия в мероприятиях МГЮА.

"С большим недоумением Совет при Президенте Российской Федерации по правам человека узнал о том, что в здании МГЮА… появилась памятная доска, призванная увековечить память о выступлении И.В. Сталина перед слушателями", — говорится в обращении Федотова к ректору МГЮА Виктору Блажееву, опубликованном на сайте СПЧ.

По словам Федотова, памятная доска, установленная в годы культа личности Сталина, была демонтирована после XXII съезда КПСС в октябре 1961 года и "потом долгие десятилетия лежала где-то на складе".

"Совет выражает надежду, что руководство МГЮА оперативно исправит сделанную ошибку, воспринятую немалым числом людей, как попытка ресталинизации и потому вызвавшую столь бурный общественный резонанс", — говорится в обращении Федотова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет официальной позиции в связи с увольнением адвоката Генри Резника из МГЮА после установки в вузе мемориальной доски Иосифу Сталину. По его словам, "президент неоднократно говорил, что это часть нашей истории, через которую прошла наша страна, и, безусловно, здесь история должна восприниматься максимально адекватно".