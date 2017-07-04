Самым пожилым жителем России стала 127-летняя женщина из Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 4 июл – РИА Новости. Жительница селения Заюково Баксанского района Кабардино-Балкарии Нану Шаова, которой исполнилось 127 лет, внесена в Книгу рекордов России как самый пожилой человек страны, сообщает во вторник пресс-служба районной администрации.

"Главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко торжественно вручил Нану Цуковне Шаовой сертификат, свидетельствующий о самой длинной продолжительности жизни, и отметил, что этот факт является и мировым рекордом", — говорится в сообщении.

Долгожительницу поздравили представители администрации главы Кабардино-Балкарии и районных властей, которые пожелали ей крепкого здоровья, энергии, прожить еще много лет в кругу своей семьи и побить еще не один рекорд.

"Титул самого пожилого человека России до Нану Шаовой носила жительница Астраханской области Танзиля Бисембеева, которой в этом году исполнится 121 год", — сообщает пресс-служба.