ЕР подготовила инициативу о наказании фирм, расхищающих госсредства

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Партия "Единая Россия" подготовила инициативу, направленную на неотвратимость наказания фирм-однодневок, с помощью которых расхищают средства при реализации госкантрактов, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая (ЕР).
"Не позволить украсть гораздо дешевле, чем потом по всему миру искать того, кто украл. Наша инициатива направлена именно на это, чтобы фирмы-однодневки, через которые сегодня осуществляется расхищение по реализации госконтрактов, не могли уйти от ответственности. Сегодня же они де-юре не являются соисполнителями по госконтрактам, и это обеспечивает им безнаказанность", — цитирует пресс-служба партии выступление Яровой на заседании комиссии ЕР по контролю за реализацией предвыборной программы.
"Откаты, которые должны стать закатом для любого чиновника – это не то, что предприниматель платит из своего кармана, это те деньги, которые похищаются из госсредств", — подытожила Яровая.