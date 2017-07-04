ЕР подготовила инициативу о наказании фирм, расхищающих госсредства

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Партия "Единая Россия" подготовила инициативу, направленную на неотвратимость наказания фирм-однодневок, с помощью которых расхищают средства при реализации госкантрактов, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая (ЕР).

Лидер "Единой России" премьер Дмитрий Медведев ранее заявил, что ЕР подготовила законопроект о повышении ответственности за хищения в сфере государственных и муниципальных закупок.

"Не позволить украсть гораздо дешевле, чем потом по всему миру искать того, кто украл. Наша инициатива направлена именно на это, чтобы фирмы-однодневки, через которые сегодня осуществляется расхищение по реализации госконтрактов, не могли уйти от ответственности. Сегодня же они де-юре не являются соисполнителями по госконтрактам, и это обеспечивает им безнаказанность", — цитирует пресс-служба партии выступление Яровой на заседании комиссии ЕР по контролю за реализацией предвыборной программы.

Парламентарий уточнила, что процедуры, которые предлагает партия, обеспечивают неотвратимость наказания не по условным статьям, которые связаны с неудавшейся предпринимательской деятельностью, а позволяют привлечь к ответственности за организованную преступную деятельность.

"Откаты, которые должны стать закатом для любого чиновника – это не то, что предприниматель платит из своего кармана, это те деньги, которые похищаются из госсредств", — подытожила Яровая.