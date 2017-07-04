Судебный пристав должен отвечать гражданам в онлайн-режиме, считает Яровая

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила судебным приставам отчитываться перед гражданами в онлайн-режиме, сообщила пресс-служба партии "Единая Россия".

"Мы предлагаем, чтобы не гражданин бегал за судебным приставом, а судебный пристав в режиме онлайн постоянно отчитывался перед гражданином о том, что он делает для исполнения судебного решения", — цитирует выступление Яровой на заседании Комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы "Единой России" пресс-служба партии.

По ее словам, оснований говорить об удорожании этой функции нет, так как уже создан единый портал государственных услуг.

"Люди не знают, где и что размещено, где что искать, у кого что просить — это бесконечный процесс. Мы считаем, что если государство потратило большие деньги на создание электронного портала, значит, он должен заработать качественно, в том числе и в этой части", — подытожила Яровая.