Судебный пристав должен отвечать гражданам в онлайн-режиме, считает Яровая

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила судебным приставам отчитываться перед гражданами в онлайн-режиме, сообщила пресс-служба партии "Единая Россия".
По ее словам, оснований говорить об удорожании этой функции нет, так как уже создан единый портал государственных услуг.
"Люди не знают, где и что размещено, где что искать, у кого что просить — это бесконечный процесс. Мы считаем, что если государство потратило большие деньги на создание электронного портала, значит, он должен заработать качественно, в том числе и в этой части", — подытожила Яровая.