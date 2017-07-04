Симоньян призвала увеличивать доступ к российским телеканалам в Китае

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Главный редактор телеканала RT, главред МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян рассчитывает, что на фоне возрастающего доверия между Россией и КНР возможности доступа аудитории Китая к российским телеканалам значительно расширятся.

По словам Симоньян, российские телеканалы имеют растущую базу "точек доступа" в Китае, но она несопоставима с теми точками доступа, которые имеют китайские телеканалы в России.

"В России, по факту, любой человек может смотреть китайское телевидение в любой момент. Мы очень надеемся, что со все возрастающим доверием и такой хорошей близостью между нашими странами и нашими лидерами, этот вопрос будет решен и мы будем наблюдать значительный рост возможности народа Китая познакомиться с нашими СМИ", — заявила Симоньян в ходе третьего форума СМИ России и Китая во вторник.