Депутат попросил ГП проверить слова польского журналиста о советских воинах

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Зампред фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов направил запрос генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить заявления польского журналиста Томаша Мацейчука о советских солдатах на предмет нарушения законодательства РФ.

По словам депутата, 22 июня в программе "Первая студия" на "Первом канале", на которой обсуждался законопроект польского Сейма о сносе советских памятников, Мацейчук "публично оскорбил память миллионов советских воинов", погибших за освобождение мира от нацизма.

В частности, как заявляет Нилов, журналист оскорбительно характеризовал советских солдат, называя их "преступниками" и "оккупантами".

Парламентарий отметил, что журналист позволил себе подобные заявления в День памяти и скорби из-за "безнаказанности", так как, по словам Нилова, ранее журналист "неоднократно куражился над памятью о советских солдатах, в том числе в эфире российских телеканалов".

"Прошу принять меры прокурорского реагирования и проверить заявление Томаша Мацейчука, которое он сделал в эфире "Первого канала", на предмет нарушения российского законодательства", — говорится в обращении, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Комментарием прокуратуры РИА Новости не располагает.