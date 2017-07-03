США
3.073 июля23:16МСК
USD58.97-0.42
EUR67.20-0.61
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

ГИБДД рекомендует перевозить детей старше семи лет в автокреслах

22:4103.07.2017
(обновлено: 22:44 03.07.2017)
013990
© Flickr / Alex KehrРемень безопасности. Архивное фотоРемень безопасности. Архивное фото
© Flickr / Alex Kehr

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Госавтоинспекция рекомендуют водителям перевозить детей старше семи лет в автокреслах из соображений безопасности, сообщается на сайте МВД России.

Мама пристегивает детей ремнями безопасности. Архивное фото
© Fotolia / Andres Rodriguez
Кабмин разрешил перевозить детей от 7 лет на заднем сиденье без автокресла

Ранее правительство разрешило водителям перевозить детей возраста от семи до 11 лет включительно на заднем сиденье автомобиля, используя одни ремни безопасности без детского автокресла. Однако если ребенок до 12 лет едет на переднем сиденье легковой машины, то детское автокресло применяется обязательно, подчеркивалось в тексте постановления.

"Вместе с тем из соображений безопасности Госавтоинспекция все же рекомендует перевозить детей в детском удерживающем устройстве даже после достижения ими семилетнего возраста. Безусловно, здесь также могут быть исключения, когда будет оправданным использование не детского автокресла, а штатных ремней безопасности", — говорится в сообщении.

Мальчик в автомобиле. Архивное фото
© Fotolia / djedzura
Кабмин утвердил поправки в ПДД, обязывающие перевозить детей в автокреслах
В ведомстве отметили, что к исключениям относятся ситуации, когда ребенок "перерос" ростовые и весовые параметры, на которые рассчитаны автокресла, или если речь идет о перевозке ребенка-инвалида, больных детей в медучреждение или попутным транспортом в удаленные районы сельской местности. Как подчеркивается, необходимо также принимать во внимание ситуации, когда конструкция транспортного средства не позволяет разместить требуемое количество детских удерживающих устройств.

В предыдущей редакции ПДД говорилось, что перевозка детей до 12 лет на заднем сиденье должна осуществляться с использованием автокресла или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, а на переднем сиденье — только с использованием автокресла. Сейчас же правила перевозки детей в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля прописаны отдельно для детей до семи лет (обязательно использование автокресла) и для детей от семи до 12 лет.

Ребенок в автомобиле. Архивное фото
© Fotolia / davit85
В России запретили оставлять дошкольников в припаркованных машинах
Министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов в прошлом году рекомендовал Минпромторгу, Росаккредитации, Росстандарту и Роспотребнадзору подготовить проект программы обеспечения поэтапного доступа на российский рынок качественных, сертифицированных автокресел и предусмотреть мероприятия по мониторингу организаций, которые выдают сертификаты.

Комментировать
+
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена