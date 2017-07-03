ГИБДД рекомендует перевозить детей старше семи лет в автокреслах

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Госавтоинспекция рекомендуют водителям перевозить детей старше семи лет в автокреслах из соображений безопасности, сообщается на сайте МВД России.

Ранее правительство разрешило водителям перевозить детей возраста от семи до 11 лет включительно на заднем сиденье автомобиля, используя одни ремни безопасности без детского автокресла. Однако если ребенок до 12 лет едет на переднем сиденье легковой машины, то детское автокресло применяется обязательно, подчеркивалось в тексте постановления.

"Вместе с тем из соображений безопасности Госавтоинспекция все же рекомендует перевозить детей в детском удерживающем устройстве даже после достижения ими семилетнего возраста. Безусловно, здесь также могут быть исключения, когда будет оправданным использование не детского автокресла, а штатных ремней безопасности", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что к исключениям относятся ситуации, когда ребенок "перерос" ростовые и весовые параметры, на которые рассчитаны автокресла, или если речь идет о перевозке ребенка-инвалида, больных детей в медучреждение или попутным транспортом в удаленные районы сельской местности. Как подчеркивается, необходимо также принимать во внимание ситуации, когда конструкция транспортного средства не позволяет разместить требуемое количество детских удерживающих устройств.

В предыдущей редакции ПДД говорилось, что перевозка детей до 12 лет на заднем сиденье должна осуществляться с использованием автокресла или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, а на переднем сиденье — только с использованием автокресла. Сейчас же правила перевозки детей в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля прописаны отдельно для детей до семи лет (обязательно использование автокресла) и для детей от семи до 12 лет.

Министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов в прошлом году рекомендовал Минпромторгу, Росаккредитации, Росстандарту и Роспотребнадзору подготовить проект программы обеспечения поэтапного доступа на российский рынок качественных, сертифицированных автокресел и предусмотреть мероприятия по мониторингу организаций, которые выдают сертификаты.