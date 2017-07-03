ГИБДД рекомендует перевозить детей старше семи лет в автокреслах

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Госавтоинспекция рекомендуют водителям перевозить детей старше семи лет в автокреслах из соображений безопасности, сообщается на сайте МВД России.
Ранее правительство разрешило водителям перевозить детей возраста от семи до 11 лет включительно на заднем сиденье автомобиля, используя одни ремни безопасности без детского автокресла. Однако если ребенок до 12 лет едет на переднем сиденье легковой машины, то детское автокресло применяется обязательно, подчеркивалось в тексте постановления.
"Вместе с тем из соображений безопасности Госавтоинспекция все же рекомендует перевозить детей в детском удерживающем устройстве даже после достижения ими семилетнего возраста. Безусловно, здесь также могут быть исключения, когда будет оправданным использование не детского автокресла, а штатных ремней безопасности", — говорится в сообщении.
В предыдущей редакции ПДД говорилось, что перевозка детей до 12 лет на заднем сиденье должна осуществляться с использованием автокресла или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, а на переднем сиденье — только с использованием автокресла. Сейчас же правила перевозки детей в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля прописаны отдельно для детей до семи лет (обязательно использование автокресла) и для детей от семи до 12 лет.