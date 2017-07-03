Путин подчеркнул важность совершенствования российских библиотек

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей десятого Всероссийского форума школьных библиотекарей "Михайловское 2017", отметив важность привлечения финансовых и кадровых ресурсов для совершенствования библиотечного дела в России, сообщается на сайте Кремля.

"Ваш форум зарекомендовал себя авторитетной научно-практической площадкой для обсуждения актуальных проблем, связанных с совершенствованием библиотечного дела в нашей стране, модернизацией сети школьных библиотек, оснащением их самыми современными технологиями… Важно привлечь к этому вопросу самое широкое общественное внимание, сконцентрировать на данном направлении необходимые финансовые, организационные и кадровые ресурсы", — говорится в телеграмме главы государства.

Президент подчеркнул, что решение проблем библиотек имеет ключевое значение для развития образования и воспитания детей, поскольку библиотеки "издавна были центрами просвещения и полезного досуга, уникальными хранилищами научных знаний, богатейшего исторического, культурного наследия".

Путин выразил уверенность, что форум пройдет в доброжелательной, творческой атмосфере, а его инициативы и рекомендации воплотятся в реальные дела и начинания.