Опасные связи: что знают школьники о правилах общения в Сети

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Около 60% школьников продемонстрировали понимание того, как безопасно вести себя в виртуальном общении, показало исследование, о результатах которого журналистам рассказал глава Центра национальных и международных исследований качества образования Сергей Станченко.
60.7%Кражи денег с карточек и электронных кошельков
23.5%Утечки персональной информации
8.4%Взлома почты и аккаунтов в соцсетях
7.3%Считаю себя защищенным(ой) от любых рисков
"Следует отметить, что лишь около 60% опрошенных шестиклассников продемонстрировали понимание того, как безопасно вести себя в виртуальном общении, которое в настоящее время представляет наиболее широкое поле рисков для личной безопасности и здоровья ребенка", — сказал Станченко.
Согласно исследованию, девочки склонны проявлять большую осторожность в повседневных ситуациях, при взаимодействии с незнакомым им взрослым человеком и в ситуациях общения в социальных сетях. В отношении выбора модели поведения в экстремальных ситуациях гендерные различия не проявлялись.
Станченко сообщил, что исследование в целом показало — лишь 7,4% шестиклассников во всех предложенных ситуациях риска выбрали безопасную модель поведения, еще 13,5% не смогли принять правильное решение только применительно к какой-то экстремальной ситуации.
"Мы провели анкетирование в 6 классах, потому что в большинстве школ в 6 классах нет этого предмета, и напрасно. По результатам 6 классов, один из основных выводов – надо вводить предмет и в 5, и в 6 классах, — заявил он.
Селфи на балконе
Кроме того, согласно исследованию, почти треть учащихся 8 и 9 классов не увидели опасности в съемки селфи на перилах балкона или на подоконнике, во время езды на велосипеде или приманивания дикого животного в зоопарке, причем с засунутой в клетку рукой.
Кроме того, восьмиклассники испытали затруднения при анализе текстов о правилах поведения на улице и в автобусе, а также при обнаружении бесхозных подозрительных предметов. Для девятиклассников наиболее сложными оказались тексты с сайта НАК о правилах поведения в толпе. Также около 60% школьников не смогли оценить потенциально опасную повседневную ситуацию, например, указать, что если в дверь квартиры/дома позвонил незнакомый человек, нельзя открывать дверь.