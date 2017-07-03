Опасные связи: что знают школьники о правилах общения в Сети

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Около 60% школьников продемонстрировали понимание того, как безопасно вести себя в виртуальном общении, показало исследование, о результатах которого журналистам рассказал глава Центра национальных и международных исследований качества образования Сергей Станченко.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор проведёт исследование качества образования по предмету ОБЖ, оценив уровень подготовки и поведения в быту при различных жизненных ситуациях у более 60 тысяч школьников. Исследование проводилось в 6 классах, 8 и 9 классах. Участниками исследования стали около 7 тысяч шестиклассников из 72 субъектов РФ, почти 43 тысячи восьмиклассников и порядка 7 тысяч девятиклассников, причем учащихся 9 классов представляли классы военно-патриотической направленности (кадетские).

"Следует отметить, что лишь около 60% опрошенных шестиклассников продемонстрировали понимание того, как безопасно вести себя в виртуальном общении, которое в настоящее время представляет наиболее широкое поле рисков для личной безопасности и здоровья ребенка", — сказал Станченко.

Согласно исследованию, девочки склонны проявлять большую осторожность в повседневных ситуациях, при взаимодействии с незнакомым им взрослым человеком и в ситуациях общения в социальных сетях. В отношении выбора модели поведения в экстремальных ситуациях гендерные различия не проявлялись.

Станченко сообщил, что исследование в целом показало — лишь 7,4% шестиклассников во всех предложенных ситуациях риска выбрали безопасную модель поведения, еще 13,5% не смогли принять правильное решение только применительно к какой-то экстремальной ситуации.

"Мы провели анкетирование в 6 классах, потому что в большинстве школ в 6 классах нет этого предмета, и напрасно. По результатам 6 классов, один из основных выводов – надо вводить предмет и в 5, и в 6 классах, — заявил он.

Селфи на балконе



Кроме того, согласно исследованию, почти треть учащихся 8 и 9 классов не увидели опасности в съемки селфи на перилах балкона или на подоконнике, во время езды на велосипеде или приманивания дикого животного в зоопарке, причем с засунутой в клетку рукой.

Как рассказал Станченко, девятиклассники из кадетских классов существенно лучше, чем восьмиклассники, справились с анализом ситуаций дорожного движения: средний процент выполнения задания в 8 классе – 36,4%, в 9 классе – 46,9%.

Кроме того, восьмиклассники испытали затруднения при анализе текстов о правилах поведения на улице и в автобусе, а также при обнаружении бесхозных подозрительных предметов. Для девятиклассников наиболее сложными оказались тексты с сайта НАК о правилах поведения в толпе. Также около 60% школьников не смогли оценить потенциально опасную повседневную ситуацию, например, указать, что если в дверь квартиры/дома позвонил незнакомый человек, нельзя открывать дверь.