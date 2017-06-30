Миллер заявил, что не читал сообщений СМИ о своей отставке

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что не слышал и не читал в СМИ о своем возможном уходе с занимаемого поста.

"Скажу честно и откровенно: не видел таких сообщений и их не читал. То, что вы сказали, первый раз слышу. Если не видел, не читал и первый раз слышу, по-видимому, это о чем-то говорит", — сказал Миллер в пятницу на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в СМИ и на рынке появилась информация о возможном уходе Миллера из "Газпрома". Обсуждалась даже возможность его назначения губернатором Санкт-Петербурга. Слухи об окончании карьеры Миллера в газовом холдинге возникали и в прошлые годы, обостряясь перед собраниями акционеров.