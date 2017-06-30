России нужно формировать культуру кибербезопасности, считает Никифоров

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Глобальное распространение кибератак говорит о том, что нужно учиться на ошибках и формировать культуру кибербезопасности, считает глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров.

"Кто стоит за вирусом — это вопрос к правоохранительным органам. Я бы не драматизировал каждый из вирусов, дело в том, что вирусные эпидемии были всегда. Вирусы всегда были и всегда будут", — сказал он журналистам.

"Просто масштаб их влияния сейчас зависит от скорости распространения самих компьютеров, мобильных устройств (иногда это мобильные вирусы) и все большего подключения к сети. Поэтому мы имеем все больший и больший масштаб вирусных атак. Вопрос в том, что мы должны учиться на этих ошибках и формировать культуру кибербезопасности, когда мы не можем просто так игнорировать наличие незащищенных устройств", — отметил Никифоров.

По мнению министра, компаниям, подвергающимся кибератакам, нужно задуматься прежде всего над организационными решениями, а затем уже техническими. "Нашим организациям, я считаю, нужно эту культуру кибербезопасности внутри себя сначала прививать, а потом культивировать", — подчеркнул глава Минкомсвязи.

Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

Согласно первым сообщениям, активированный во вторник злоумышленниками вирус-шифровальщик был отнесен к уже известному семейству вымогателей Petya, однако позднее выяснилось, что речь идет о новом семействе вредоносного ПО с существенно отличающейся функциональностью. "Лаборатория Касперского" окрестила новый вирус ExPetr.