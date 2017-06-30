В Кремле рассказали, посмотрел ли Путин фильм Стоуна о себе

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин так и не посмотрел от начала до конца фильм Оливера Стоуна "Путин", сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"У него пока не было времени. Какие-то фрагменты он видел, но времени от начала до конца посмотреть не было. Мы ему подготовили это на диске. Может быть, во время одного из предстоящих перелетов ему представится возможность посмотреть", — сказал Песков.

Показ масштабного проекта американского кинорежиссера Оливера Стоуна — четырехсерийного фильма, основанного на нескольких интервью с президентом России, которые были записаны с июля 2015 года по февраль 2017 года — начался в США на телеканале Showtime в середине июня. Затем возможность посмотреть фильм получили и российские зрители: в эфире Первого канала под названием "Путин" он выходил с 19 по 22 июня.