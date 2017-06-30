Россияне стали позитивнее оценивать отношения с США, показал опрос

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Россияне стали позитивнее оценивать отношения России и США, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ). Сократилось число тех, кто оценивает связи Москвы и Вашингтона негативно, меньше людей стали замечать ухудшение отношений.
Как выяснили социологи, 38% опрошенных отмечают ухудшение в отношениях между Россией и США за последний год, в то время как в январе подобной точки зрения придерживались 51% респондентов. По последним данным ФОМ, 14% опрошенных затруднились оценить сотрудничество двух стран и еще 11% считают, что оно улучшилось.
По данным исследования, 50% респондентов затруднились выразить свое отношение к президенту США Дональду Трампу, еще 25% сказали, что относятся к нему отрицательно, а 24% — положительно.
Опрос проводился 24-25 июня среди 1,5 тысячи респондентов в 104 населенных пунктах.