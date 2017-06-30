Россияне стали позитивнее оценивать отношения с США, показал опрос

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Россияне стали позитивнее оценивать отношения России и США, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ). Сократилось число тех, кто оценивает связи Москвы и Вашингтона негативно, меньше людей стали замечать ухудшение отношений.

Согласно исследованию, в целом 50% респондентов оценивают отношения между странами как плохие, 29% считают их "в чем-то хорошими, в чем-то плохими", только 6% оценивают взаимодействие России и США как хорошее. Как следует из опроса, с февраля 2016 года число тех, кто негативно оценивает отношения двух стран, заметно сократилось — с 63% до 50%.

Как выяснили социологи, 38% опрошенных отмечают ухудшение в отношениях между Россией и США за последний год, в то время как в январе подобной точки зрения придерживались 51% респондентов. По последним данным ФОМ, 14% опрошенных затруднились оценить сотрудничество двух стран и еще 11% считают, что оно улучшилось.

Среди основных причин ухудшения отношений с Вашингтоном россияне называют политику США (24%), поведение обеих стран в равной мере (11%) или политику России (2%).

По данным исследования, 50% респондентов затруднились выразить свое отношение к президенту США Дональду Трампу, еще 25% сказали, что относятся к нему отрицательно, а 24% — положительно.

Опрос проводился 24-25 июня среди 1,5 тысячи респондентов в 104 населенных пунктах.