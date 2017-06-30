А услышав в ответ «тебя не возьмут – это слишком тяжелая работа», Юлия просто была обязана доказать себе и не только себе, что способна достигать поставленных целей и рушить предрассудки.

Юлия вспоминает, как еще будучи маленькой, случайно проехала 25 километров в кабине машиниста обычной пригородной электрички, после чего твердо решила, что хочет научиться водить поезда и в дальнейшем занять его место. Поначалу, конечно же, и речи не могло быть о единогласном одобрении родителями и близкими ее замыслов. Мнения разделились от однозначного отрицания до неуверенного, но все же имевшего место быть восхищения и одобрения.