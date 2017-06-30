Эти словосочетания регулярно резали слух Юлии на протяжении всего времени обучения и стажировки – «не женская профессия», «там женщинам не место», «там слишком сложно», «ой, это что, ты будешь такие тяжелые рычаги дергать?», «зачем такие жертвы, не война же сейчас?», «принимаются юноши». Тем не менее девушка получила высшее профессиональное образование по специальности «Электрический транспорт железных дорог», сначала работала слесарем по ремонту подвижного состава, а затем – помощником машиниста электропоезда моторвагонного депо Перерва Московской железной дороги. С 2013 года по настоящее время Юлия – помощник машиниста электропоезда «Аэроэкспресс».
Мне показалось грандиозной мысль о том, что я могу одним движением руки приводить в движение многотонную сложную машину, в этом есть определенная романтика, – вспоминает Юлия.
А услышав в ответ «тебя не возьмут – это слишком тяжелая работа», Юлия просто была обязана доказать себе и не только себе, что способна достигать поставленных целей и рушить предрассудки.
Юлия вспоминает, как еще будучи маленькой, случайно проехала 25 километров в кабине машиниста обычной пригородной электрички, после чего твердо решила, что хочет научиться водить поезда и в дальнейшем занять его место. Поначалу, конечно же, и речи не могло быть о единогласном одобрении родителями и близкими ее замыслов. Мнения разделились от однозначного отрицания до неуверенного, но все же имевшего место быть восхищения и одобрения.
Сейчас уже все сомневающиеся смирились, все, кто не одобрял мой выбор, приняли нейтральную позицию, а те, кто изначально поддерживал, соответственно, довольны, – говорит Юлия.
С самого первого рабочего дня Юлия старалась и старается доказать, что пришла в управление электропоездами работать наравне с остальными, и полностью отдает себе отчет в том, что она обязана уметь выполнять свою работу как положено, не ожидая скидки для слабого пола. Никогда ни один из машинистов, с которым Юле довелось работать, не сказал ей, что в этой кабине она лишняя.
Еще один приятный показатель для меня – напарники советуются со мной при возникновении определенных ситуаций. Это говорит о ценности для них моего мнения в решении технических вопросов.
Юлия хочет получить права управления электропоездом, для чего необходимо пройти полугодовое обучение в дорожно-технической школе, попасть в которую предоставляется возможным только после прохождения ряда непростых теоретических испытаний внутри компании на конкурсной основе. Право управления открывает в дальнейшем перспективу, как говорит Юлия, «пересесть за правое крыло», то есть стать машинистом аэроэкспресса.
Если есть цель, неважно, что и кто об этом думает.
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