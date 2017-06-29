Власти Крыма недовольны дороговизной авиаперелетов на полуостров

АЛУШТА, 29 июн — РИА Новости, Виктор Лященко. Дороговизна авиаперелетов в Крым сдерживает развитие внутреннего туризма, заявил министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий.

"Куда это годится, когда в Симферополь и Сочи из Москвы лететь по времени одинаково, но почему-то в Крым стоимость туда-обратно выше на 2,5-3 тысячи рублей", — сказал Стрельбицкий в рамках IV Крымского транспортного форума в Алуште.

По его словам, аналогичная тенденция и с авиаперелетами в Турцию, куда хоть и лететь дальше в сравнении с Крымом, но стоимость билетов ниже.

Министр подчеркнул, что если тенденции не поменяются, то говорить о развитии внутреннего туризма не приходится.

Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) и аэропорт "Симферополь" являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией. В настоящее время строится мост через Керченский пролив, который будет самым протяженным в России.

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