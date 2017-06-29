Власти Крыма недовольны дороговизной авиаперелетов на полуостров
АЛУШТА, 29 июн — РИА Новости, Виктор Лященко. Дороговизна авиаперелетов в Крым сдерживает развитие внутреннего туризма, заявил министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий.
"Куда это годится, когда в Симферополь и Сочи из Москвы лететь по времени одинаково, но почему-то в Крым стоимость туда-обратно выше на 2,5-3 тысячи рублей", — сказал Стрельбицкий в рамках IV Крымского транспортного форума в Алуште.
По его словам, аналогичная тенденция и с авиаперелетами в Турцию, куда хоть и лететь дальше в сравнении с Крымом, но стоимость билетов ниже.
Министр подчеркнул, что если тенденции не поменяются, то говорить о развитии внутреннего туризма не приходится.
Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) и аэропорт "Симферополь" являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией. В настоящее время строится мост через Керченский пролив, который будет самым протяженным в России.
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В Крыму открыли курортный сезон. Во всех городах и районах республики прошли приуроченные к этому событию массовые гулянья и концерты.
Главный лозунг открытия сезона: "Екатерининская миля", сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий.
В 2017 году исполняется 230 лет с момента визита императрицы Екатерины II на полуостров, который принято считать началом развития туризма в Крыму, пояснил министр.
По словам Стрельбицкого, в Крыму намерены сохранить турпоток на уровне прошлого года.
Участник театрализованного представления на открытии курортного сезона в Евпатории.
Керченская паромная переправа в 2017 году справится с наплывом туристов, полагает Стрельбицкий.
Чтобы улучшить качество сервиса, на полуострове проводятся мероприятия по подготовке кадров.
По сравнению с прошлым годом количество пляжных территорий в Крыму увеличилось в 1,3 раза - с 367 до почти 500.
Отдыхающая на пляже в Евпатории.
В Крыму уже началась навигация. Из Самары в Керчь прибыл первый теплоход с туристами.
Участники театрализованного представления на открытии курортного сезона в Евпатории.
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