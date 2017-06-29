ВЦИОМ: 76% российских водителей всегда пристегиваются за рулем

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Подавляющее большинство российских водителей всегда пользуются ремнем безопасности, сообщили РИА Новости в российской Госавтоинспекции со ссылкой на исследование ВЦИОМ, проведенное в рамках социальной кампании "Сложности перехода".
По данным опроса, на сегодняшний день 76% водителей постоянно используют ремни безопасности во время поездки (для сравнения — в 2007 году этот показатель составлял всего 32%). При этом 10% респондентов отметили, что иногда пристегиваются, а иногда — нет, и только 5% опрошенных признались, что игнорируют этот элемент пассивной безопасности.
Эксперты единодушны в том, что ремни безопасности в разы снижают тяжесть последствий при авариях и помогают спасти жизни водителя и пассажиров. Это подтверждают многочисленные российские и международные краш-тесты, а также опыт гонщиков "Формулы-1", организаторы которой уделяют безопасности первостепенное внимание.
Что такое пассивная безопасность?
Пассивная безопасность автомобиля — это совокупность его систем, которые позволяют сохранить жизнь и здоровье водителя и пассажиров, максимально защищая их от серьезных травм при ДТП. В первую очередь, это ремни и подушки безопасности. Также в ряде автомобилей конструкцией предусмотрены складывающаяся рулевая колонка, сминаемые и мягкие элементы интерьера, активные подголовники сидений, безопасные стекла, дуги безопасности, защита от попадания двигателя и других агрегатов в салон при аварии.
Однако, несмотря на постоянный технический прогресс, одним из главных элементов безопасности водителя и пассажиров, имеющимся в каждом автомобиле, по-прежнему остается ремень безопасности. Причем по закону его использование обязательно, а для нарушителей установлены штрафы: 1000 рублей для водителя и 500 рублей для пассажира.
Как рассказал РИА Новости автоэксперт Дмитрий Стебаков, использование ремня безопасности снижает риск гибели в два-три раза при фронтальном столкновении, в 1,8 раза — при боковом и в пять раз — при опрокидывании. Для тех, кто сидит впереди риск получения серьезной травмы в случае ДТП или даже гибели снижается на 40-50%. Что же касается пассажиров задних сидений, то для них риск получения травм уменьшается на четверть.
"Формула" безопасности
Организаторы знаменитой "Формулы-1" уделяют особое внимание безопасности пилотов и, их автомобили оборудованы средствами пассивной безопасности по последнему слову техники.
К примеру, сидения для участников изготавливаются индивидуально с учетом всех анатомических особенностей тела. Это позволяет извлекать водителя после аварии без перемещения из кресла, предотвращая тем самым травмирование позвоночника. Естественно, система подходит только для транспортных средств с открытой кабиной.
Отдельная история — ремни безопасности. Они в спортивных автомобилях шеститочечные, то есть дополнительно два ремня между ног, которые более надежно фиксируют пилота. Есть также система защиты головы и шеи — с 2008 года все гоночные серии под патронатом международной автомобильной федерации (FIA) должны их использовать в обязательном порядке.
Гонщика Макса Чилтона гоночный шлем со специальным усилением спас от крупного обломка, попавшего ему в голову. Также шлем помог и бывшему гонщику "Формулы-1" Лучано Бурти, когда он во время гран-при Бельгии в 2001 году врезался на огромной скорости в ограждение из покрышек. Основной удар пришелся именно на шлем.
По словам Натальи Агре, благодаря широкой разъяснительной работе которую проводит российская Госавтоинспекция совместно с общественностью, удалось убедить большинство водителей и пассажиров в пользе ремней безопасности. А вот остальные системы пассивной безопасности пока остаются в тени.
"Удивительно, но многие водители не знают и даже не задаются вопросом, зачем в машине система ABS, как сработают подушки безопасности при аварии, — говорит собеседница агентства. — Иногда люди даже намеренно отключают системы безопасности в своей машине, считая, что без них лучше. Это в корне неверный подход, ведь почти аналогичные системы спасают жизни гонщиков на огромных скоростях, конечно же, они помогут и обычным водителям и их пассажирам".
Зачем пристегиваться пассажирам?
По данным исследования ВЦИОМ, пассажиры в отличие от водителей пока в меньшей степени склонны использовать ремни безопасности. И если на переднем сидении постоянно пристегиваются 66% респондентов, то на заднем сидении — только 20%. При этом 17% опрошенных сообщили, что пристегиваются на переднем сидении иногда, а 16% — никогда. Треть участников опроса при нахождении на заднем сидении машины иногда пристегиваются, а почти половина (48%) не делают этого никогда.
"Водители на сегодняшний день стали активнее использовать ремни безопасности, пристегиваться за рулем стало нормой и это весьма позитивная тенденция, — отметил в беседе с РИА Новости заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Владимир Кузин. — Однако пассажиры порой игнорируют ремни безопасности, забывая о том, что при аварии они могут спасти жизнь и здоровье. И здесь им на помощь должен прийти водитель, поскольку именно он должен проследить за тем, чтобы все пассажиры в его транспортном средстве были пристегнуты".
По словам Владимира Кузина, в 2016 год уровень аварийности с пассажирами снизился лишь на 3%, количество раненых сократилось на 2%, число погибших — на 11%. "Динамика снижения менее впечатляюща, чем в 2015 году", — констатировал он.
Со своей стороны, Госавтоинспекция МВД России постоянно ведет разъяснительную работу среди участников дорожного движения, напоминая в том числе и об эффективности ремней безопасности.
Совместно с Российским союзом автостраховщиков и экспертным сообществом за последние десять лет был проведен ряд социальных кампании, в ходе которых водителям и пассажирам объясняли, зачем нужно пристегиваться в автомобиле. По итогам проводились социологические опросы, которые констатировали увеличение числа водителей, которые начали использовать ремни безопасности.
Материал подготовлен в рамках Федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах"