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Общество

ВЦИОМ: 76% российских водителей всегда пристегиваются за рулем

13:1329.06.2017
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© Fotolia / AvantgardeРемень безопасности. Архивное фотоРемень безопасности. Архивное фото
© Fotolia / Avantgarde

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Подавляющее большинство российских водителей всегда пользуются ремнем безопасности, сообщили РИА Новости в российской Госавтоинспекции со ссылкой на исследование ВЦИОМ, проведенное в рамках социальной кампании "Сложности перехода".

Госавтоинспекция: число ДТП с пешеходами сократилось на 6,5% в этом году
© Фото предоставлены Экспертным центром "Движение без опасности"
Госавтоинспекция: число ДТП с пешеходами сократилось на 6,5% в этом году

По данным опроса, на сегодняшний день 76% водителей постоянно используют ремни безопасности во время поездки (для сравнения — в 2007 году этот показатель составлял всего 32%). При этом 10% респондентов отметили, что иногда пристегиваются, а иногда — нет, и только 5% опрошенных признались, что игнорируют этот элемент пассивной безопасности.

Эксперты единодушны в том, что ремни безопасности в разы снижают тяжесть последствий при авариях и помогают спасти жизни водителя и пассажиров. Это подтверждают многочисленные российские и международные краш-тесты, а также опыт гонщиков "Формулы-1", организаторы которой уделяют безопасности первостепенное внимание.

Что такое пассивная безопасность?

Пассивная безопасность автомобиля — это совокупность его систем, которые позволяют сохранить жизнь и здоровье водителя и пассажиров, максимально защищая их от серьезных травм при ДТП. В первую очередь, это ремни и подушки безопасности. Также в ряде автомобилей конструкцией предусмотрены складывающаяся рулевая колонка, сминаемые и мягкие элементы интерьера, активные подголовники сидений, безопасные стекла, дуги безопасности, защита от попадания двигателя и других агрегатов в салон при аварии.

Оформление протокола нарушения инспектором ДПС ГИБДД УВД . Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Однако, несмотря на постоянный технический прогресс, одним из главных элементов безопасности водителя и пассажиров, имеющимся в каждом автомобиле, по-прежнему остается ремень безопасности. Причем по закону его использование обязательно, а для нарушителей установлены штрафы: 1000 рублей для водителя и 500 рублей для пассажира.

Как рассказал РИА Новости автоэксперт Дмитрий Стебаков, использование ремня безопасности снижает риск гибели в два-три раза при фронтальном столкновении, в 1,8 раза — при боковом и в пять раз — при опрокидывании. Для тех, кто сидит впереди риск получения серьезной травмы в случае ДТП или даже гибели снижается на 40-50%. Что же касается пассажиров задних сидений, то для них риск получения травм уменьшается на четверть.

© Фото предоставлено экспертным центром движения безопасностиТренажер, имитирующий ДТП на скорости в 20 км/ч
© Фото предоставлено экспертным центром движения безопасности
Тренажер, имитирующий ДТП на скорости в 20 км/ч

"Формула" безопасности

Организаторы знаменитой "Формулы-1" уделяют особое внимание безопасности пилотов и, их автомобили оборудованы средствами пассивной безопасности по последнему слову техники.

Президент РФ В. Путин посетил гонки российского этапа чемпионата мира Формулы-1 в Сочи
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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К примеру, сидения для участников изготавливаются индивидуально с учетом всех анатомических особенностей тела. Это позволяет извлекать водителя после аварии без перемещения из кресла, предотвращая тем самым травмирование позвоночника. Естественно, система подходит только для транспортных средств с открытой кабиной.

Отдельная история — ремни безопасности. Они в спортивных автомобилях шеститочечные, то есть дополнительно два ремня между ног, которые более надежно фиксируют пилота. Есть также система защиты головы и шеи — с 2008 года все гоночные серии под патронатом международной автомобильной федерации (FIA) должны их использовать в обязательном порядке.

© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкУчастник соревнований по дрифту "Autosation 2016" в Великом Новгороде
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Участник соревнований по дрифту "Autosation 2016" в Великом Новгороде

Презентация обновленного автомобиля UAZ Patriot
© Фото : Ульяновский автомобильный завод
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Средства пассивной безопасности неоднократно помогали гонщикам при авариях. Так, например, в 2011 год средства пассивной защиты спасли жизнь Михаэлю Шумахеру. Тогда итальянский автогонщик Витантонио Льюцци рухнул на своей машине на автомобиль Шумахера, которого спасло не столько счастливое стечение обстоятельств, сколько система безопасности, фиксирующая пилота в кокпите.

Гонщика Макса Чилтона гоночный шлем со специальным усилением спас от крупного обломка, попавшего ему в голову. Также шлем помог и бывшему гонщику "Формулы-1" Лучано Бурти, когда он во время гран-при Бельгии в 2001 году врезался на огромной скорости в ограждение из покрышек. Основной удар пришелся именно на шлем.

© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин попробовал себя в роли пилота "Формулы-1"
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин попробовал себя в роли пилота "Формулы-1"

Автомобиль люкс-класса Infiniti. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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"Опыт пилотов "Формулы-1" показывает, что средства пассивной безопасности никогда не бывают лишними и отказываться от них точно не стоит, — отметила в беседе с РИА Новости член Консультативной группы при Совете высокого уровня по безопасности дорожного движения Международной автомобильной федерации Наталья Агре. — Сегодня, к сожалению, многие люди выбирают автомобиль с позиции "нравится или нет внешне", а изучению его систем безопасности уделяют недостаточное внимание. И это неправильно. Ведь если разобраться, то в одном ценовом сегменте можно найти машины с разными системами безопасности".

По словам Натальи Агре, благодаря широкой разъяснительной работе которую проводит российская Госавтоинспекция совместно с общественностью, удалось убедить большинство водителей и пассажиров в пользе ремней безопасности. А вот остальные системы пассивной безопасности пока остаются в тени.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГонка на российском этапе чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формула-1"
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Гонка на российском этапе чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формула-1"

"Удивительно, но многие водители не знают и даже не задаются вопросом, зачем в машине система ABS, как сработают подушки безопасности при аварии, — говорит собеседница агентства. — Иногда люди даже намеренно отключают системы безопасности в своей машине, считая, что без них лучше. Это в корне неверный подход, ведь почти аналогичные системы спасают жизни гонщиков на огромных скоростях, конечно же, они помогут и обычным водителям и их пассажирам".

Зачем пристегиваться пассажирам?

По данным исследования ВЦИОМ, пассажиры в отличие от водителей пока в меньшей степени склонны использовать ремни безопасности. И если на переднем сидении постоянно пристегиваются 66% респондентов, то на заднем сидении — только 20%. При этом 17% опрошенных сообщили, что пристегиваются на переднем сидении иногда, а 16% — никогда. Треть участников опроса при нахождении на заднем сидении машины иногда пристегиваются, а почти половина (48%) не делают этого никогда.

© Предоставлено экспертным центром движения безопасностиВЦИОМ: 76% российских водителей всегда пристегиваются за рулем
© Предоставлено экспертным центром движения безопасности
ВЦИОМ: 76% российских водителей всегда пристегиваются за рулем

"Водители на сегодняшний день стали активнее использовать ремни безопасности, пристегиваться за рулем стало нормой и это весьма позитивная тенденция, — отметил в беседе с РИА Новости заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Владимир Кузин. — Однако пассажиры порой игнорируют ремни безопасности, забывая о том, что при аварии они могут спасти жизнь и здоровье. И здесь им на помощь должен прийти водитель, поскольку именно он должен проследить за тем, чтобы все пассажиры в его транспортном средстве были пристегнуты".

Манекен для краш-теста автомобиля
© AFP 2017 / Jim Watson
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По словам Владимира Кузина, в 2016 год уровень аварийности с пассажирами снизился лишь на 3%, количество раненых сократилось на 2%, число погибших — на 11%. "Динамика снижения менее впечатляюща, чем в 2015 году", — констатировал он.
Со своей стороны, Госавтоинспекция МВД России постоянно ведет разъяснительную работу среди участников дорожного движения, напоминая в том числе и об эффективности ремней безопасности.

Совместно с Российским союзом автостраховщиков и экспертным сообществом за последние десять лет был проведен ряд социальных кампании, в ходе которых водителям и пассажирам объясняли, зачем нужно пристегиваться в автомобиле. По итогам проводились социологические опросы, которые констатировали увеличение числа водителей, которые начали использовать ремни безопасности.

Материал подготовлен в рамках Федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах"

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