В Тюменском госуниверситете появились суперсовременные аудитории

ТЮМЕНЬ, 29 июн — РИА Новости. В Тюменском госуниверситете после ремонта открыты четыре лекционных зала — оснащенные современным мультимедийным оборудованием помещения призваны сделать образовательный процесс более эффективным, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора Тюменской области.

"Лекционные залы капитально отремонтированы в рамках программы обновления инфраструктуры университета, финансируемой из областного бюджета",- сказал собеседник агентства.

Оборудование всех четырех аудиторий сформировано из одинакового набора техники. Все помещения обладают одинаковыми функциями автоматизации и отличаются лишь количеством техники и мебели. На смену пластиковым маркерным доскам пришли магнитно-маркерные — как более долговечный и практичный аналог. Яркость освещения в аудиториях можно менять по желанию. За каждой аудитории закреплен оператор, который может управлять техникой онлайн, без присутствия в зале.

Три аудитории носят имена тюменских ученых, внесших заметный вклад в развитие науки. В корпусе Института истории и политических наук увековечено имя историка Владимира Данилова. Аудитория в корпусе Физико-технического института носит имя специалиста в области преподавания физики Виктора Дерябина. Лекционный зал имени профессора и математика Александра Дегтёва появился в Институте математики и компьютерных наук.

Вуз не планирует останавливаться на обновлении лишь четырех аудиторий. В планах — приведение в соответствие с высокими стандартами всех остальных помещений.

Глава региона Владимир Якушев отметил, что подобная модернизация важна для повышения качества образования в Тюменской области.

"Команда университета многое сделала, но останавливаться на достигнутом нельзя. Более активно нужно формировать среду для работы и получения знаний, соответствовать всем самым строгим требованиям, которые предъявляет время", — сказал глава региона.

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