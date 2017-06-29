В Красноярском крае ожидается дождь и ветер до 27 метров в секунду

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Работа объектов энергетики может быть нарушена в четверг в Красноярском крае в результате воздействия сильного ветра порывами до 27 метров в секунду, предупреждает МЧС России.

"По данным Центра "Антистихия", на территории Красноярского края 29 июня ожидаются дождь и усиление ветра до 27 метров в секунду", — говорится в прогнозе.

Как полагают спасатели, плохая погода может привести к нарушению работы объектов энергетики, связи и ЖКХ, а также жизнеобеспечения населения.

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