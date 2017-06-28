Новый спорткомплекс ТГУ планируется сдать в строй в I квартале 2018 года

ТЮМЕНЬ, 28 июн — РИА Новости. Строящийся при поддержке правительство региона новый спорткомплекс Тюменского государственного университета планируется сдать в эксплуатацию в первом квартале будущего года, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора Тюменской области.

"Спортивный комплекс возводится рядом с институтом физической культуры ТюмГУ. В свое время на этом месте располагалась ДЮСШ "Олимпия", где занимались воспитанники отделения плавания. Но здание и бассейн морально устарели, и в итоге региональным правительством было принято решение возвести здесь современный спорткомплекс", — сказал собеседник агентства.

Спортивные объекты расположатся на 11 тысячах квадратных метров Комплекс будет включать 25-метровый бассейн, пять залов — для игровых видов спорта, тренажерный, фитнеса, единоборств и спортивной гимнастики.

Глава региона Владимир Якушев отметил, что у студентов должна быть нормальная среда, где они могут нормально заниматься спортом.

"В тех условиях, которые были раньше в здании, полноценно заниматься спортом было практически невозможно. Новый спорткомплекс положительно повлияет на имидж университета. В вузы едет поступать молодежь из других регионов страны, в том числе, иностранцы. Поэтому та среда, которую мы создаем для студентов, должна соответствовать требованиям 21-го, а не восемнадцатого века", — подчеркнул губернатор.

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