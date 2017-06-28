Число организаций-иноагентов в 2017 году сократилось почти в пять раз

ЧЕЛЯБИНСК, 28 июн — РИА Новости. Число некоммерческих организаций, включенных в реестр Минюста РФ как иностранный агент, снизилось в России в 2017 году с 39 до семи организаций, сообщил в среду председатель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.
По словам главы СПЧ, многие организации берут денежные средства у зарубежных фондов по одной причине — "им в России не дают".
Можно сделать так, чтобы они получали эти средства здесь, участвуя в освоении федеральных средств через госконтракты, и здесь они получили бы больше, чем им дают зарубежные фонды, отметил Федотов.
Он добавил, что в России эти организации выполняют общественно полезные услуги.