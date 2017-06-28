Число организаций-иноагентов в 2017 году сократилось почти в пять раз

ЧЕЛЯБИНСК, 28 июн — РИА Новости. Число некоммерческих организаций, включенных в реестр Минюста РФ как иностранный агент, снизилось в России в 2017 году с 39 до семи организаций, сообщил в среду председатель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.

"Совет добился успехов по включению в реестр организаций, являющихся иностранными агентами: необходимо было не закон менять, а практику его применения. В итоге Минюст РФ действует теперь в соответствии со здравым смыслом, а не только по закону. Таким образом, в 2016 году в реестр Минюстом были включены 39 организаций, а в 2017 году — только 7. Кроме того, еще несколько организаций находятся в стадии исключения", — сказал Федотов на выездном заседании совета в Челябинске.

По словам главы СПЧ, многие организации берут денежные средства у зарубежных фондов по одной причине — "им в России не дают".

Можно сделать так, чтобы они получали эти средства здесь, участвуя в освоении федеральных средств через госконтракты, и здесь они получили бы больше, чем им дают зарубежные фонды, отметил Федотов.

Он добавил, что в России эти организации выполняют общественно полезные услуги.