Росприроднадзор проверит 24 мусорных полигона в Подмосковье

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Росприроднадзор планирует проверить 24 мусорных полигона в Московской области, которые должны были быть закрыты, сообщил журналистам руководитель ведомства Артем Сидоров.

Во вторник вице-премьер Александр Хлопонин поручил провести в российских регионах выездные проверки 14 мусорных полигонов, которые планировалось закрыть.

"В целом мы ожидаем поручения правительства РФ об аналогичных поверках 24 полигонов Московской области, ранее планируемых к закрытию. По имеющейся у нас информации, 19 из них закрыты, 5 еще подлежат закрытию. Независимо от этого мы хотим проверить все эти 24 полигона. И в целом по стране проверить все полигоны твердых коммунальных отходов, которые осуществляют свою деятельность", — сказал Сидоров.

Власти Подмосковья во исполнение поручения президента РФ ранее приняли решение о незамедлительном закрытии мусорного полигона "Кучино" в Балашихе. Владимир Путин дал соответствующее поручение после обращения к нему в ходе прямой линии жителей Балашихи, живущих рядом с этим мусорным полигоном, который существует уже более 50 лет.