Глава СПЧ посоветовал челябинке, обратившейся к президенту, идти в суд

ЧЕЛЯБИНСК, 28 июн — РИА Новости. Жительнице Челябинска Светлане Романовой, обратившейся к президенту России в ходе прямой линии по вопросу сноса своего дачного дома, необходимо решать вопрос в Верховном суде РФ, сообщил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.

Челябинский областной суд во вторник оставил в силе решение Сосновского районного суда о сносе жилого дома в садовом товариществе "Дружба", который находился вблизи газопровода.

"Судебное решение должно быть пересмотрено судом, никто другой не может этого сделать. Я не думаю, что нужны изменения в федеральное законодательство. Тут достаточно будет постановления Верховного суда России", — рассказал Федотов журналистам в Челябинске.

Федотов отметил, что в России гораздо больше проблем с правоприменительной практикой, чем с федеральными законами. По его словам, советом неоднократно ранее поднималась данная тема, и были хорошие результаты переговоров с владельцами трубопроводов по данному вопросу.