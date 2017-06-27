В Жуковском ликвидируют свалку строительных отходов

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. В подмосковном Жуковском началась ликвидация занимающей 15 гектаров незаконной свалки строительных и бытовых отходов, сообщили журналистам в пресс-службе министерства экологии и природопользования региона.

"Администрация городского округа Жуковский начала ликвидацию нелегальной свалки строительных и бытовых отходов, расположенной в водоохранной зоне озера Глушица… Согласно отчету администрации, с момента начала работ со свалки вывезено около 260 кубометров мусора, включая 68 железобетонных плит. В ликвидации свалки задействовано 17 рабочих и 9 единиц тяжелой техники", — говорится в сообщении.

В ходе расследования инспекторы эконадзора установили, что отходы складированы в границах земельных участков, принадлежащих администрации, а также двум юридическим лицам. В отношении последних возбуждены дела об административном правонарушении.

По словам главы министерства Александра Когана, на которые ссылается пресс-служба, площадь навалов мусора составила около 15 гектаров, рассчитанный ущерб превысил 57 миллионов рублей. По предписанию минэкологии свалку необходимо ликвидировать до 16 июля.

Ранее в ходе прямой линии 15 июня к Путину обратились жители домов в одном из микрорайонов Балашихи, которые живут рядом с огромным мусорным полигоном "Кучино". Эта свалка существует более 50 лет и уже стала заметна из космоса — она занимает около 50 гектаров. Путин в ответ заявил, что попросит правительство и главу Московской области заняться этой проблемой.

Президент 22 июня потребовал в самые короткие сроки подготовить экспертизу и документы по полигону, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время. Как сообщила пресс-служба губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, во исполнение поручения президента РФ принято решение о незамедлительном закрытии мусорного полигона "Кучино" в городском округе Балашиха 23 июня.