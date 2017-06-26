Минпромторг разрешил продавать алкоголь по паспорту болельщика и правам

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Минпромторг РФ разрешил продажу алкоголя по паспорту болельщика (FAN ID) и водительским правам, следует из опубликованного на портале правовой информации приказа ведомства.

При этом продавец сможет проверять возраст покупателя по FAN ID до 31 декабря 2018 года. Таким образом, перечень документов, по которым продавец алкоголя мог убедиться в совершеннолетии покупателя, расширился до 14 с 12 удостоверений.

К остальным документам, в частности, относятся паспорт гражданина РФ, общегражданский заграничный паспорт, временное удостоверение личности гражданина РФ, паспорт моряка (удостоверение личности моряка), дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверение личности военнослужащего или военный билет гражданина РФ, паспорт иностранного гражданина, вид на жительство в России, разрешение на временное проживание в РФ, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории России.

Паспорт болельщика (FAN ID) является ключевым инструментом системы идентификации болельщиков. Он представляет собой пластиковую карточку с указанием фамилии и имени, а также изображением фотографии ее обладателя. Создание системы идентификации болельщиков направлено, в том числе, на повышение уровня безопасности проведения турнира, а также для обеспечения комфортного и быстрого прохода на стадион.