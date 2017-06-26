ФСИН не пустила правозащитников в СИЗО в Челябинской области, заявили в СПЧ

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) вновь не разрешила членам президентского Совета по правам человека (СПЧ) посетить колонии и следственные изоляторы, на этот раз не согласовав визит в исправительные учреждения Челябинской области, куда правозащитники направились с выездным заседанием, сообщает сайт СПЧ.

Ранее стало известно, что члены СПЧ с 26 по 28 июня проведут выездное заседание в Челябинской области, в рамках которого планируют посетить ряд социально значимых объектов, чтобы проверить соблюдение прав человека. В частности, правозащитники собираются осуществлять общественный контроль в психоневрологических интернатах, детдомах, домах престарелых, школах-интернатах, местах принудительного содержания граждан в учреждениях, подведомственных МВД России.

"Однако двери СИЗО и исправительных колоний области останутся для правозащитников закрытыми, так как ФСИН России вновь не согласовала их посещение членами СПЧ", — говорится в сообщении правозащитников.

Как подчёркивают в совете, Челябинская область является одним из сложных регионов по вопросу о соблюдении прав граждан в системе исполнения наказаний, поэтому профильная комиссия СПЧ не может оставить эти проблемы без внимания.

"Давно известные правозащитникам сложности и новые жалобы на нарушения прав, которые могут быть получены в ходе приема граждан, будут рассматриваться на заседании совета 28 июня с участием руководства Челябинской области и на тематическом круглом столе, который проведут Андрей Бабушкин и Элла Полякова", — уточнили в СПЧ.

Челябинская область стала уже третьим с начала года регионом, где ФСИН не согласовала правозащитникам посещение СИЗО и колоний. Весной членам совета было отказано в посещении мест заключения в Удмуртии, где проходило выездное заседание профильной комиссии по реформе пенитенциарной системы, а в феврале по этой же причине представители президентского СПЧ не смогли посетить исправительные учреждения Карелии.