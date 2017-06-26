В Москве установят более 160 импульсных светофоров

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Порядка 160 импульсных светофоров установят на пешеходных переходах Москвы, они предназначены для напоминания водителям о необходимости снизить скорость или остановиться перед нерегулируемым переходом, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы в понедельник.

"До конца года 79 нерегулируемых пешеходных переходов в Москве оснастят более чем 160 светодиодными импульсными светофорами. Их установят над дорожными знаками "Пешеходный переход", — говорится в сообщении.

Уточняется, что такие светофоры будут мигать желтым светом и подавать водителям сигнал, что впереди дорогу могут переходить люди. Они предназначены только для автомобилистов. Как правило, их устанавливают вблизи наземных пешеходных переходов и перекрестков, где нет обычных светофоров и движение не регулируется.

В пресс-службе Центра организации дорожного движения рассказали, что "такие светофоры установлены на многих столичных улицах и уже показали свою эффективность — количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов снизилось".

"Мигание яркого желтого света позволяет водителям в любое время суток за несколько десятков метров распознать пешеходный переход и заранее снизить скорость движения", — пояснили в центре.

Отмечается, что яркость светодиодов меняется в зависимости от освещенности улицы, в сумеречное и ночное время сигнал будет более интенсивным, чем днем. Обычно подобные светофоры ставят на улицах, где нет интенсивного потока автомобилей и не требуется иного регулирования движения транспорта и пешеходов.