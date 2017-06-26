Осьминога-беглеца из Приморского океанариума поселили вместе с окунями

ВЛАДИВОСТОК, 26 июн — РИА Новости. Осьминог-беглец из Приморского океанариума перенес карантин и переехал в главный корпус учреждения, где его поселили с другими обитателями, сообщает океанариум.

Пойманного 26 мая у острова Русский осьминога поселили в танк-аквариум в научно-адаптационном корпусе Приморского океанариума. В тот же день 12-килограммовый осьминог сдернул крепление и сбежал из аквариума, в котором находился на карантине, но вскоре был пойман. Видео "гуляющего" осьминога распространилось в интернете. Осьминога назвали Хэнком в честь персонажа мультфильма "В поисках Дори".

"Осьминог хорошо перенес карантин и переведен из научно-адаптационного корпуса в основное здание Приморского океанариума…У Хэнка не нашли никаких заболеваний и патологий. У него хороший аппетит, что подтверждает отсутствие у животного стресса. Хэнк с удовольствием ест гребешок, креветок и красную рыбу", — говорится в сообщении.

Вместе с осьминогом живут морские вороны, керчаки и восточные окуни. По данным океанариума, Хэнк спокойно отнесся к такому соседству и особого интереса к рыбам не проявляет. Он обживает водоем, курсируя из одного конца в другой, или обследует щупальцами смотровое окно.