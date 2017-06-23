Путин поручил повысить качество экспертизы школьных учебников

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки представить предложения по повышению качества экспертизы учебников для общеобразовательных школ, соответствующий перечень поручений, сделанных по итогам прямой линии, опубликован на сайте Кремля.

"Минобрнауки России представить предложения по повышению качества экспертизы учебников, используемых при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ общего образования, по обновлению этих учебников на регулярной основе, а также по разработке и применению базовых учебников при реализации указанных образовательных программ", — говорится в перечне поручений.

Соответствующий доклад должен быть предоставлен до 1 сентября 2017 года, ответственной за выполнение назначена министр образования и науки Ольга Васильева.

Директор школы из села Краснополка Ульяновской области во время прямой линии рассказал президенту Владимиру Путину, что некоторые учебники не вырабатывают свой ресурс за пять лет, и поинтересовался, нельзя ли продлевать срок их эксплуатации. Путин сказал, что по некоторым дисциплинам срок эксплуатации учебника можно продлевать, но для некоторых других учебников это не имеет смысла.