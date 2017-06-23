В СК объяснили рост числа потенциальных усыновителей

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Следственный комитет (СК) России констатирует, что резкий рост числа желающих усыновить детей в России связан во многом с желанием людей получить дополнительный доход за счет социальных выплат, сообщил старший помощник председателя СК России Игорь Комиссаров.

"Резкий рост числа желающих принять ребенка на воспитание в свою семью, к сожалению, во многих случаях обусловлен интересом увеличения постоянного дохода. А для некоторых приемных родителей это вообще способ заработать", — сказал он в Совете Федерации на круглом столе о проблемах приемных семей.